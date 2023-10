Swisspam seleziona operai per il settore produzione Swisspam srl di San Costanzo ricerca operai tuttofare per produzione, prelievo, farcitura e confezionamento. Orario su turni 6 ore/giorno, preferenza per residenti Fano, Cerasa, San Costanzo, Mondolfo. Inviare CV a risorseumane.swisspam@gmail.com o contattare 0721 950690. Info: centroimpiegofano.ido@regione.marche.it o 0721 818470.