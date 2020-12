Pesaro, 31 dicembre 2020 - Chiude col botto Luisa Gasparri, con una vincita di ben 100.000 euro. La sua tabaccheria, posta sul Curvone della Statale, a due passi dal vecchio palas, passa la mano dopo ben 54 anni e dal nuovo anno sarà gestita da Danilo Savini assieme al figlio. Quando ha cominciato il mondo era tutto diverso.



"Era il 1966 e qui dentro potevo tenere anche i generi alimentari. Avevo le sigarette accanto alla frutta e alla verdura, farà sorridere ma è così. Lo sa che ancora oggi c’è gente che entra chiedendomi se gli posso fare un panino con la mortadella?", sorride. Sempre con la battuta pronta, simpatica e solare, saranno in tanti a sentire la mancanza della Luisa dietro il bancone: "Lascio perché è ora di andare in pensione, la tecnologia non mi permette neanche di andare avanti perciò ho preso questa decisione. Mi dispiace tantissimo comunque – ammette -, perché io qui dentro ci stavo bene: ho cominciato a 11 anni a fare questo mestiere e non mi è mai pesato". Quando è cresciuto è stata affiancata dal figlio Mariano, poi dal ‘98 tutto è cambiato: "Ci hanno dato il Lotto e così abbiamo puntato sulla ricevitoria. A livello di fatica, da lì in poi è stato un lusso: prima alle 5,30 del mattino ero già al mercato a comprare la verdure e lavoravo 14 ore al giorno, dopo siamo passati a lavorarne una decina".

Ma chi entra in tabaccheria cosa chiede di più? "I vizi! - esclama -. Da noi si vendono soprattutto quelli, fra tabacco, gratta e vinci, Superenalotto e altre diavolerie". Prima di cedere l’attività ha imbiancato il negozio, ma prima sui muri tutto aveva un minimo comune denominatore, fra poster, foto e calendari: la Vuelle.



"Il mio grande amore – ammette Luisa -. Avendo la tabaccheria vicino al vecchio palas, questo è sempre stato un ritrovo per i tifosi, ma anche per i giocatori. Sono tanti in questi decenni ad essere passati da me: non lo dovrei dire, perché sono atleti, ma erano parecchi quelli che fumavano. Il più simpatico? Silvio Gigena, che è stato anche capitano, mi è rimasto nel cuore. Avevo anche la maglia di Walter Magnifico appesa qua dentro, un cimelio prezioso. Tra quelli attuali ogni tanto passa Simone Zanotti a prendere le sigarette per la morosa".



Si congeda "ringraziando amici e clienti, che comunque continuerò a vedere dato che abito qui vicino". Lascia con un ultimo gesto di generosità: avvisare il vincitore, casomai ne fosse ancora ignaro, dei 100.000 euro vinti. "L’estrazione è stata il 19 dicembre con il 100x100, eravamo quasi sicuri che avesse vinto uno dei nostri frequentatori abituali, ci avrebbe fatto piacere, avevamo messo in fresco le bottiglie. Invece non si è presentato nessuno, così le abbiamo bevute noi". Adesso tira il fiato Luisa e goditi la vita, te lo meriti.