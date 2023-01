Tabaccheria invasa dal fumo di un mozzicone

Fumo e panico ieri nella tabaccheria Di Paoli (in foto), nella frazione di Calcinelli di Saltara, lungo la strada Flaminia, al civico 115. Nel primo pomeriggio un principio di incendio, che si è sviluppato nel retrobottega, ha invaso i locali di fumo, scatenando un fuggi fuggi in strada, ma il rapido intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Fano ha scongiurato il peggio. Non si registrano infatti feriti né intossicati da fumo.

Sono passate da poco le 15 quando, a causa di un mozzicone di sigaretta rimasto acceso, nei locali retrostanti si innesca un piccolo incendio, che rapidamente si propaga al materiale cartaceo del deposito nelle immediate vicinanze. Il fumo satura rapidamente i locali che accolgono i clienti, i quali affollano la rivendita soprattutto per ritirare pacchi e corrispondenza, giacché la tabaccheria è anche un punto di ritiro di spedizioni, per conto di diversi corrieri. Gli avventori si mettono in salvo fuori dal locale, mentre il gestore, preoccupato per l’estendersi del rogo, allerta il numero di emergenza dei pompieri.

Sul posto, nel volgere di una manciata di minuti, è giunta una squadra di vigili del fuoco a bordo di un’autobotte. Muniti di autorespiratori, i pompieri sono entrati nei locali invasi dal fumo, dove in poco tempo hanno circoscritto ed estinto il rogo. Le stanze sono state poi bonificate dai detriti e arieggiate, per consentire la ripresa delle attività.

Marco D’Errico