"Taci o ti uccido" Chiesta condanna per il padre dell’omicida

Tre anni di carcere per aver minacciato di morte il figlio per convincerlo a tenere la bocca chiusa o a mentire alla procura nelle indagini sull’omicidio di Sesto Grilli (in foto). È la condanna chiesta ieri mattina dal pm Maria Letizia Fucci per Giuseppe De Luca, padre di Nino e Franco, i due fratelli condannati, insieme ad altri due complici, per aver ucciso il 74enne di San Lorenzo in Campo, nella sua casa, dove venne trovato, il 17 marzo 2019, legato a una sedia, imbavagliato e soffocato con un cuscino. Omicidio per il quale sono finiti all’ergastolo Franco De Luca e Dante Lanza, mentre Massimiliano Caiazza e Nino De Luca hanno avuto 16 anni. Nino si era dimostrato collaborativo con gli inquirenti. E il padre aveva tentato di zittirlo. Con messaggi che gli avrebbe fatto arrivare in carcere del tipo "Non ci vuole niente…una coltellata". E Nino lo aveva denunciato. Parola al giudice Andrea Piersantelli che deciderà alla prossima udienza. e. ros.