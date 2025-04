Taekwondo, in arrivo trecento atleti

Un nuovo evento sportivo in città: questo finesettimana oltre trecento taekwondoin invaderanno Urbino in occasione del primo torneo “Marche Open“, dedicato appunto allo sport coreano del taekwondo, disciplina olimpica molto diffusa in Italia e che anche a Urbino ha una associazione che lo promuove.

Siamo partiti quasi per scherzo lo scorso ottobre – spiega l’assessore Gianfranco Fedrigucci – con un piccolo evento, ma poi i contatti tra Comune e società locali ci hanno infuso sempre più entusiasmo tanto che ora siamo qui ad annunciare un evento ben più grande, che si terrà al palazzetto Carneroli, che tra l’altro grazie a Urbino Servizi è stato recentemente riqualificato nel decoro degli spazi interni. Sarà un weekend non solo di sport, ma come sempre avviene a Urbino, anche di scoperta del territorio per i tanti taekwondoin e le loro famiglie che giungeranno da tutte le Marche e non solo.

Tra gli organizzatori, una vera istituzione dello sport in Italia: il fanese Gabriele Giuliani, unico in Italia ad avere la cintura nera Nono Dan Kukkiwon, ottenuta a Seul, in Corea del Sud, la patria mondiale del taekwondo: "L’idea di organizzare questo primo “Marche Open“ viene dal fatto che il taekwondo si è sviluppato negli anni ‘70 proprio nelle Marche grazie al maestro coreano Chung, che ha dato il via alla disciplina in Italia. Abbiamo invitato molti praticanti anche dalle regioni limitrofe, verranno ad esempio da Calabria e Lombardia, per un totale di circa 300 iscritti. Si tratta di uno dei primi grandi tornei che torniamo a fare dopo il lungo stop dato dal Covid, e l’idea sarebbe di farlo qui a cadenza annuale".

Sabato pomeriggio alle ore 15 ci sarà la gara di forma, ovvero esercizi in cui una giuria vota la qualità del movimento e la precisione. Domenica, dalle 9, inizieranno le gare di combattimento divise per categorie (bambini, adulti e veterani) e per cinture. L’ingresso al palazzetto è libero per tutti in entrambe le giornate: "L’idea è anche di promuovere il nostro sport – aggiunge Stefano Gentile, cintura nera Quinto Dan e presidente della Asd TKD Montefeltro – che al momento a Urbino ha come ritrovo la palestra Pascoli e conta circa 70 iscritti. Questo torneo è davvero molto grande e speriamo che sia una bella vetrina per il nostro sport, nonché un bel modo per far conoscere la nostra città a tanti sportivi".

Il taekwondo, sport coreano, possono praticarlo tutti, dai 5 ai 90 anni. Conclude Gentile: "Fa bene a spirito, mente e corpo; si impara il rispetto, l’educazione e nell’insegnarlo, puntiamo molto sulla crescita dei ragazzi, non solo sull’agonismo. Insieme al judo è l’unica arte marziale olimpica, e si basa molto sulle gambe, con varie tipologie di calci; è molto acrobatica, bella da vedere, specie nelle gare di forma, dove c’è un grande lavoro tecnico, che richiede grande coordinazione".

Giovanni Volponi