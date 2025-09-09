Tagli alla guardia medica: "Sei postazioni in chiusura"

"Altre 6 postazioni di guardia medica nella provincia di Pesaro e Urbino destinate a chiudere a novembre". L’allarme viene lanciato dalla consigliera regionale Micaela Vitri, candidata per il Pd alle elezioni regionali del 28 e 29 settembre, a valle della firma del piano da parte della Giunta Acquaroli per l’accordo integrativo regionale dei medici di continuità assistenziale, avvenuta nei giorni scorsi. "Con dati alla mano – sostiene la consigliera regionale – è quanto emerge dai documenti firmati. La Giunta Acquaroli ha infatti previsto un monte ore limitato nella nostra provincia, che, se non verrà modificato, non consentirà di mantenere le attuali postazioni di guardia medica. Il Contratto integrativo – incalza Vitri - nella tabella riportata a pagina 5 del piano siglato dalla Giunta definisce il budget orario annuo della regione, stimato in 856mila e 343 ore e per la nostra provincia in 198mila e 56 ore. Attualmente invece nella nostra Ast vengono destinate 129mila e 800 ore. Nell’accordo firmato tra Regione e rappresentanti della categoria però ci sono solo 97mila e 47 ore previste". Secondo la consigliera il taglio diventa necessario, in considerazione dell’attuale numero di medici. Per questo chiede al presidente Acquaroli e alla Giunta se si è provveduto all’attuazione di strumenti compensativi per evitare i tagli.

"Mi domando pertanto se sono previsti altri incentivi per non ridurre le postazioni di guardia medica e attrarre da fuori altri medici di continuità assistenziale" – prosegue la consigliera - . E attacca sul piano politico. "Mi sembra che sia un vero ‘pacco’ post elezioni, che rischia a novembre di far perdere, nel nostro territorio, cinque o sei postazioni di guardia medica – sostiene Micaela Vitri - . Non posso dimenticare che 5 anni fa a due mesi dall’insediamento della Giunta Acquaroli furono chiuse ben ott postazioni di guardia medica nella nostra provincia. Abbiamo dovuto protestare anche con una raccolta firme per farle riaprire. Ora prima che sia tardi e, come si suol dire ‘i buoi usciti dal recinto’, chiedo ai ‘vertici’ della sanità di intervenire subito con appositi strumenti correttivi. Soprattutto – conclude Vitri - chiedo al Presidente Acquaroli se si è impegnato per avere almeno il 7% del Pil da spendere in sanità".

Beatrice Grasselli