Tagliaboschi travolto da un albero, morto sul colpo

Infortunio mortale ieri alle 13 nei boschi al confine tra i comuni di Fermignano e Acqualagna, in località Ca’ Bartoccio. Un pensionato di 74 anni, Piero Faggiani di Fermignano è deceduto mentre stava tagliando la legna, dopo essere stato colpito da un tronco che è improvvisamente caduto a terra schiacciandolo sotto al proprio peso.

A dare l’allarme sono stati i suoi stessi parenti che si erano preoccupati perché non era tornato a casa per pranzoi e non erano riusciti a contattarlo. Tuttavia, quando è stato raggiunto sul luogo in cui si trovava, l’uomo era già morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Urbino, i carabinieri della Compagnia di Urbino e il 118 della città ducale. Secondo i militari, che hanno effettuato i rilievi cercando di ricostruire l’accaduto, la dinamica sarebbe abbastanza chiara. Il pensionato non è stato travolto dall’albero che stava tagliando ma da un altro albero vicino che, forse per il fogliame di quello tagliato, è stato sdradicato e trascinato a terra senza lasciare scampo al pensionato.

Piero Faggiani risiedeva con la famiglia a Fermignano ed era andato a tagliare la legna con la motosega come spesso aveva già fatto in precedenza. Poteva farlo perché aveva avuto regolare permesso dalle autorità demaniali dove si stava trovando in quel momento. Con lui non c’era nessuno.

Al momento dell’incidente si trovava in località Pestrino, una zona boschiva molto vasta che costeggia la Strada provinciale 43 sulle colline tra i due comuni, appena al di là del confine, in territorio di Acqualagna. È lì che, mentre stava operando, è stato accidentalmente colpito dal tronco sotto al quale è stato ritrovato. Il magistrato di turno, dopo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri, ha dato poi l’ordine di rimozione della salma.