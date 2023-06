Tagliagambe racconta reti naturali e artificiali

"Metaverso e gemelli digitali. La nuova alleanza tra reti naturali e artificiali". E’ questo il titolo di un libro su un tema di vivo interesse scritto dal filosofo e saggista Silvano Tagliagambe che questa sera (ore 21) nell’ambito di Passaggi Festival all’interno della rassegna di saggistica "Futuropresente", discuterà della sua pubblicazione (per i tipi di Mondadori), con il giornalista del Resto del Carlino, Giovanni Lani. Professore emerito di Filosofia della scienza dell’Università di Sassari, si è laureato in filosofia con Ludovico Geymonat e si è perfezionato in fisica all’università Lomonosov di Mosca. È stato professore di Filosofia della Scienza presso le Università di Cagliari, Pisa, Roma "La Sapienza" e Sassari.