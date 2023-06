Tagliano una quercia, incolpano subito Busetto "Ma ero a letto immobilizzato dall’incidente"

Una vecchia quercia abbattuta da ignoti, ma il proprietario riceve 1500 euro di multa: a raccontare la vicenda è Andrea Busetto Vicari, agricoltore che vive tra Urbino e Montecalvo in Foglia. "La storia ha inizio oltre un anno fa – ci spiega Busetto – quando nel marzo 2022 sono finito col trattore in un burrone profondo 20 metri. Poco prima, l’ufficio tecnico di Montecalvo in Foglia mi aveva segnalato che lungo strada che da Schieti conduce a Pallino alcune querce di mia proprietà risultavano pericolanti. Abbiamo identificato insieme all’Unione Montana, che si occupa della materia, circa dieci querce da abbattere. Nonostante mi fosse stato richiesto da loro, ho persino dovuto compilare una domanda di abbattimento, e già questo è assurdo. Ne avevo già abbattute alcune quando, era fine settembre, ho dovuto sottopormi a un intervento al ginocchio, uno strascico dell’incidente primaverile". E qua accade l’irreparabile: i primi di ottobre, mentre Busetto era in casa a letto con la gamba immobilizzata, sua sorella Anna si accorge che era stata abbattuta una quercia, ma non tra quelle pericolanti rimaste. Un’altra, all’inizio della fila; e ci scrive un post su facebook. Prosegue Busetto: "Dopo qualche giorno sono venuti dei rappresentanti del comune di Montecalvo, dell’Unione Montana e dei carabinieri a vedere la quercia tagliata. Mia sorella ha ovviamente spiegato loro che noi tutti ignoravamo l’autore del gesto. Dopo un paio di mesi di silenzio, i carabinieri mi notificano una sanzione di circa 3000 euro per l’abbattimento. Ho fatto subito ricorso, presentando la cartella clinica all’Unione Montana, documenti che attestavano che ero immobilizzato al momento dell’abbattimento e spiegando anche che non ho interesse ad abbattere querce, dato che ne ho piantate quattrocento un anno prima tanto che mi dispiaceva abbattere anche quelle pericolanti. Di nuovo silenzio, poi, sabato scorso, nuova notifica di 1500 euro di multa".

L’agricoltore si dice "sconcertato, allibito, sconvolto. Non pago di sicuro. Farò ricorso in tribunale, ho chiesto l’accesso agli atti e intendo svergognare tutte queste persone che, anziché pensare a proteggere il territorio dalle calamità, sfiancano l’anima alla gente perbene. Noi agricoltori siamo stanchi di essere trattati così dalle istituzioni".

Giovanni Volponi