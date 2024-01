Tagliate decine di piante. Addio ai pioppi del bosco storico a Santa Veneranda

Sparito il bosco di pioppi. Ieri alcuni residenti della zona e appassionati di trekking hanno notato la novità che difficilmente del resto sarebbe sfuggita: il vecchio bosco di Pioppi che insisteva su un’area privata all’incrocio tra via Ponte Morotto e la strada che da Santa Veneranda conduce al Trebbio di Candelara, è stato quasi completamente raso al suolo. "Si tratta di piante di alto fusto – dicono alcuni residenti della zona – che insistevano in quell’area da decine di anni. Piante alte venti o trenta metri, che creavano zone d’ombra e che avevano assunto forme arcuate bellissime, anche a causa del vento". E questa ultima deve essere stata la causa che ha spinto i proprietari a tagliare le piante, le quali quali, ad eccezione di quelle che costellano il fossato, sono state tutte abbattute. Decine e decine di alberi che hanno smesso di vivere dopo una esistenza...difficoltosa. "Camminiamo da sempre in questa zona specie nei fine settimana e già da quando eravamo bambini ci ricordiamo dell’esistenza di queste piante – dicono alcuni appassionati di trekking – che abbiamo visto crescere. All’incrocio con via Ponte Morotto si era formato questo bosco bellissimo con il vento che aveva dato forme strane agli alberi". Alcuni dei quali sarebbero caduti con le forti raffiche di vento ultimamente, creando problemi anche alle linee elettriche. Ieri mattina una ditta specializzata ha provveduto al taglio massiccio ammassando i tronchi nell’area.