Tagliate le aree edificabili: "Meglio i parchi urbani"

"Una visione nuova, più attenta all’ambiente che cerca di facilitare gli interventi per promuovere lo sviluppo delle attività produttive e residenziali". Questo è l’obiettivo delle varianti al Piano regolatore generale del Comune di Vallefoglia. Un lavoro frutto di collaborazioni che vuole essere una centralità per tutta la vallata che da anni è in forte sviluppo, per cui nasce un’attenzione particolare ai cambiamenti sociali ed economici che ci sono stati nel tempo. Portando alla decisione di introdurre queste varianti urbanistiche per andare incontro a nuove esigenze.

"La prima operazione attuata è un forte ridimensionamento delle aree edificabili – spiega Stefano Gattoni, assessore alla Pianificazione territoriale del Comune –. Le abbiamo ridotte di 68.000 metri quadri per trasformarle in parchi urbani che potranno diventare veri boschi urbani al fine di far fronte ai cambiamenti climatici". Sempre sul fronte ambientale si è deciso che chiunque faccia degli interventi edilizi in zone di espansione o in zone di completamento di una certa entità, avrà l’obbligo di piantare alberi in una parte consistente del terreno in modo da concorrere alla sostenibilità ambientale.

"Un altro obiettivo è quello di centrare al meglio le previsioni del piano regolatore in quanto la situazione – dice ancora Stefano Gattoni – casa–affitto è abbastanza critica attualmente. Così si è pensato di dare più facilità agli interventi, per esempio, riducendo i comparti su cui lavorare e diminuendo gli oneri complessivi. Stesso discorso per quanto riguarda le ristrutturazioni inserendo delle norme che facilitano per cercare di recuperare il Patrimonio edilizio già presente nel territorio". Una variante dalle diverse sfaccettature che comprende una visione intercomunale, un tema ambientale estremamente forte e soprattutto una tendenza a puntualizzare al meglio tutte le previsioni agevolando gli interventi di recupero. Presenti alla conferenza il sindaco Palmiro Ucchielli, e Filippo Cioppi, ingegnere alla Pianificazione urbanistica.

Ilenia Baldantoni