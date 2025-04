Tagliatelle e fisarmonica: che sinfonia al ristorante ’La Giara’

Una serata dalle ‘mille tradizioni’ e dai mille sapori con le tagliatelle della casa al ragù e la straordinaria pasticciata del territorio, ma la protagonista indiscussa della festa sarà la Fisarmonica. Ecco che torna, con la sua sedicesima rassegna nazionale, la ‘festa della fisarmonica’, che giovedì alle 20 riempirà e farà ballare con tante sorprese il ristorante ‘La Giara’ di Santa Maria dell’Arzilla. "Siamo alla 16ª rassegna: quello che vogliamo fare è legare la tradizione della fisarmonica al nostro cibo in particolare alle tagliatelle con il ragù e alla pasticciata – afferma Gianluca Scaglioni, titolare del ristorante ‘La Giara’ –. Una storia che ha radici antiche quando dopo i pranzi si spostavano i tavoli e si ballava sul ritmo della fisarmonica, su queste tradizioni nasce ‘La Giara’ che ogni anno propone questa festa".

Un’iniziativa che quest’anno è pronta a regalare tante sorprese con ospiti d’onore. "Sarà una rassegna nuova che vedrà come protagonisti 25 fisarmonicisti provenienti da tutta Italia che spazieranno dal tradizionale al pop, all’elettronica e tanto altro – sottolinea Athos Donini, direttore artistico della rassegna della Fisarmonica –. Il super ospite non poteva che essere Mirko Casadei dell’Orchestra Casadei". La cena inizierà alle 20,30 e a condurre la serata saranno Francesca Guidi e Giampiero Vincenzi. "Il territorio, dove questa tradizione è molto importante, avrà l’onore di avere ospiti internazionali – spiega Francesca Guidi, conduttrice della serata –. Questa è la mia seconda conduzione della rassegna e anche quest’anno ci sarà l’esposizione di fisarmoniche, un’occasione unica per vederle e toccarle". Oltre ai 25 eccezionali fisarmonicisti tra cui Andrea Barbanera, Giordano Giannarelli e tanti altri, cinque saranno gli ospiti d’eccezione. Il giovanissimo Matteo Tortora, Giuseppe Spinelli & Veila, Diego Trivellini, Patrizia Ceccarelli e Athos Donini. Un evento sostenuto dalla Bcc di Pesaro. Per prenotazioni 328 2490635 oppure 320 1942599 - 0721 847177.

Ilenia Baldantoni