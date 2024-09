Tagliato pino marittimo perché pericoloso: proteste

Ieri mattina via Mancini chiusa per un paio d’ore per tagliare un pino marittimo. Le radici avevano sollevato il manto stradale impendendo l’accesso ad un’abitazione. Sono intervenuti gli operai di Aspes sia per tagliare l’albero che per caricarne i pezzi di tronco e i rami nel camion. Un paio d’ore di lavoro e la strada è stata riaperta. Nel frattempo però molti cittadini hanno chiamato la redazione del Carlino per segnalare e protestare per il taglio dell’albero che, all’apparenza, sembrava inspiegabile. Andando sul posto, ci si è accorti invece che le radici avevano di fatto bloccato l’accesso carrabile ad una casa oltre ad aver reso particolarmente pericoloso il passaggio in bicicletta sopra il fondo sconnesso per l’innalzamento delle radici. Via Mancini è stata già interessata negli anni scorsi dal taglio di numerosi alberi sulla parte sinistra della strada per il pericolo di un loro crollo in caso di vento forte e per le radici che avevano compromesso la percorribilità della strada. Al loro posto sono state realizzate piccole aiuole con la nuova piantumazione di alberelli. Questo ha permesso di ricavare numerosi stalli per il parcheggio di automobili.