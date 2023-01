Tagliato un ciliegio, la protesta

"C’era una volta… un pezzo di legno" direbbe Collodi. Ma prima ancora del pezzo di legno c’era l’albero. E in questa storia, sappiatelo, non c’è lieto fine. Parliamo di un ciliegio, che frangendo i colori del tramonto attraverso i suoi fiori delicati allietava la vista su via Bonconte da Montefeltro in zona Piantata di Urbino, i cui abitanti erano pronti anche quest’anno a gioire di una fioritura che però non ci sarà. Scrivono infatti Mariella Bellagamba, Alessandro Bolognini, Maria Grazia Fileni, Nadia Fraternale, Laura Marangoni, Franco Serafini e Silvia Ticchi: "La mattina dello scorso 10 gennaio una sgradevolissima sorpresa attendeva gli abitanti della Piantata: della magnifica e rigogliosa pianta di ciliegio che per anni ha donato i suoi splendidi fiori e i suoi buonissimi frutti restavano un misero moncone di tronco. Era stato segnalato che la pianta si era un po’ incurvata, ma molto altro si sarebbe potuto fare con competenza e sensibilità senza tagliarla".

Tiziano Mancini