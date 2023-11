Tagliava hashish in spiaggia. Arrestato, patteggia e torna libero

Ha patteggiato 1 anno di reclusione ed è tornato in libertà. I carabinieri di Fano, l’altro ieri, hanno notato in Sassonia tre giovani, di 28 anni oltre a due amici di 18 e 19 anni che tagliavano panetti di hashish per un peso complessivo di 30 grammi di droga. Lo facevano in spiaggia, alla vista dei passanti, come se preparassero un panino al salame. Sono tre giovani provenienti da Marocco e Tunisia, senza fissa dimora e già conosciuti dalla giustizia. Utilizzavano un coltello da cucina. All’arrivo dei militari, il 28enne è fuggito a piedi, ma è stato inseguito e bloccato dai militari, uno dei quali ha riportato lesioni seppur lievi. Il fuggiasco aveva nascosto 560 euro nelle mutande, soldi che arrivavano dallo spaccio. I carabinieri sono andati lì sapendo l’attività dei tre. Il 28enne è stato arrestato per resistenza ed ha patteggiato un anno di reclusione. Per lo spaccio, il terzetto è stato denunciato a piede libero.