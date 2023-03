Taglio ai fondi per le manifestazioni Marta Ruggeri lancia l’allarme

"Preoccupazione tra gli opertari culturali fanesi perchè sono a rischio i contributi economici regionali per organizzare gli eventi". La capogruppo consiliare dei 5 Stelle, Marta Ruggeri, lancia un grido di allarme dopo che la commissione bilancio della Regione ha approvato il primo stralcio del piano cultura "con un profondissimo taglio alle risorse per finanziare le manifestazioni". "La situazione ha già creato -- denuncia Ruggeri -- due vittime eccellenti: la Carnevalesca e il Coro Polifonico Malatestiano. Nonostante le promesse sono stati negati adeguati sostegni alla Carnevalesca, per celebrare il centenario della Musica Arabita, e al Coro Polifonico Malatestiano per il cinquantenario dell’Incontro internazionale. Ma più in generale esiste il pericolo che sia compromessa l’intera qualità della proposta culturale, con una successiva ricaduta negativa anche a svantaggio del settore turistico". "Regnano improvvisazione e incertezza a causa di una visione politica miope. Questa maggioranza di destra - incalza Ruggeri - invoca a sproposito il primato del merito, perché ha bocciato tutti gli emendamenti che ho presentato in commissione, proprio per premiare le iniziative culturali più meritevoli sulla base di criteri oggettivi nei bandi regionali: maggiore visibilità e consensi a livello nazionale; ricadute economiche positive e documentabili per il territorio; pluralità di eventi con grande impegno personale e finanziario degli organizzatori". Conclude Ruggeri: "Ora la promessa della Regione è di stanziare ulteriori risorse in assestamento oppure attraverso una variazione di bilancio, ma di conseguenza sarebbero erogate in abbondante ritardo. Gli operatori sono dunque costretti a programmare senza certezze sul finanziamento regionale e tutto ciò è gravissimo".