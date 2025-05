Taglio del nastro per la pista di via Paganini. Ed esplode la festa

Ieri il taglio del nastro per i lavori di manutenzione alla pista di pattinaggio di via Paganini s’è rivelato una festa. Attorno all’impianto, rinnovato con 80mila euro di restyling, dall’amministrazione comunale, si sono ritrovati famiglie e atleti della Rotellistica Adriatica, la società sportiva che gestisce l’area promuovendo l’attività fisica, il talento ma anche una sana aggregazione tra i giovani. Un aspetto quello della socialità che è balzato agli occhi nel constatare l’ampia partecipazione all’inaugurazione e il sorriso con cui le pattinatrici della squadra si sono esibite in una virtuosa coreografia.

"E’ questo un impianto storico per il Quartiere di Villa San Martino – ha commentato il sindaco Andrea Biancani –. E’ edificante restituirlo a lavori ultimati, ai ragazzi e ai loro allenatori, rimesso in ordine, più sicuro e moderno. E’ indubbiamente uno spazio di riferimento per una disciplina molto apprezzata nella nostra città".

All’inaugurazione c’era anche l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Pozzi: "D’estate quest’area all’aperto è animata dal gioco di una sessantina di pattinatori, tra i 3 e i 18 anni. Solo questo basta a misurare il valore etico dell’investimento".

L’assessore Mila Della Dora, prima di descrivere gli obiettivi raggiunti con il cantiere, ha condiviso un ricordo personale: anche lei a soli 5 anni ha sfogato la sua passione sportiva sulla pista di Villa San Martino avendo ai piedi stivaletti con le rotelle. "Oltre 80 mila euro – ha detto Della Dora – è stato il costo complessivo per la realizzazione della nuova pista. Sono state risorse che hanno consentito di rimuovere e sostituire tutte le tavole “battipiede”; il rifacimento della pavimentazione, con un fondo più resistente e rinforzato, adatto al pattinaggio e infine la copertura, con una speciale resina colorata che consente la giusta aderenza ai pattini".

All’inaugurazione erano presenti la presidente dell’asd Rotellistica Adriatica Giovanna Zordan e il vicepresidente Michele Paolin. Poi il presidente di Quartiere e i consiglieri.