Taglio del nastro per la nuova palestra

Taglio del nastro all’Istituto Celli: oggi sarà inaugurata la nuova palestra, una struttura moderna e pensata per offrire agli studenti dell’Istituto Professionale e Tecnico e alla comunità uno spazio funzionale, sostenibile e sicuro per lo sport e le attività motorie. Stamattina dalle ore 10 sarà inaugurata alla presenza del presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, Giuseppe Paolini, e diverse autorità; ad accogliere tutto il dirigente scolastico Luciano Antonelli con una rappresentanza di docenti e studenti.

La nuova palestra, costruita ex novo nell’area adiacente all’istituto, è stata realizzata dalla Provincia con fondi ministeriali del Piano triennale di edilizia scolastica ed è stata progettata con i più alti standard di risparmio energetico; un vero modello di edilizia scolastica del futuro. La nuova struttura sarà utilizzata dagli studenti dell’Istituto e, in un secondo momento, dopo ulteriori interventi di completamento, sarà fruibile anche in orario extrascolastico da associazioni e realtà sportive del territorio. Dopo i discorsi nell’aula magna dell’Istituto, a seguito del taglio del nastro ci sarà una simbolica partita inaugurale che vedrà protagoniste alcune classi dell’Istituto “Celli“. La mattinata si concluderà con un buffet realizzato e coordinato dagli studenti e dai docenti dell’Istituto Professionale Alberghiero di Piobbico.

"Questa giornata rappresenta un momento significativo per la comunità scolastica e per il territorio – ha commentato il dirigente Scolastico Luciano Antonelli – un’occasione per condividere insieme l’impegno e la progettualità che hanno reso possibile la realizzazione di questa importante struttura al servizio dei nostri studenti e della cittadinanza".

Mario Carnali