Taglio del nastro per ’La casa sull’Isola’, uno spazio per facilitare la vita alle persone disabili

E’ stata inaugurata ieri mattina "La casa sull’Isola", il progetto per lo sviluppo di autonomie nella vita quotidiana di persone disabili. Si tratta di un appartamento nell’area della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio, adiacente al laboratorio, già esistente, che è stato sistemato ed arredato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano e di Marinelli Cucine. "Nell’appartamento – spiegano i promotori – si svolgeranno le tipiche attività quotidiane legate alla gestione quotidiana di una casa, come fare la spesa, cucinare, pranzare, riordinare, pulire. Due stanze sono state adibite a laboratori di informatica e ad attività creative". Va ricordato che a Fenile, sempre nell’area della Fondazione Agraria Cante di Montevecchio, è operativo da due anni il laboratorio "Isola Fenile", gestito dalla cooperativa sociale T41B in convenzione con l’Ambito sociale 6, in cui lavorano in attività industriali, agricole e florovivaistiche, una ventina di persone selezionate dai servizi per la disabilità e per la salute mentale dell’Azienda sanitaria. "Il laboratorio – aggiungono i promotori – ha conosciuto una rapida crescita che ha portato alla stipula di una convenzione con il Comune di Colli al Metauro e alla riapertura del tradizionale punto vendita di piante e piantine. Da ieri il laboratorio si arricchisce di una nuova attività rivolta all’acquisizione di autonomie nella vita quotidiana che è ‘La casa sull’isola’. Il progetto è sostenuto dal Comune di Fano con il personale educativo della cooperativa T41B. Le attività si svolgono tra le 10 e le 16, per due giorni la settimana. Sono inoltre stati programmati una serie di incontri su temi inerenti l’autonomia nella vita quotidiana: uso dei mezzi pubblici, differenziazione corretta dei rifiuti, risparmio sulle utenze, uso dei servizi bancari, prevenzione degli infortuni domestici, prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Tutto in collaborazione con Inail, Aset, Adriabus, Ast 1, Bcc Fano.

an. mar.