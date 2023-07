Taglio del nastro per l’agenzia della Bcc Fano

Taglio del nastro mercoledì 26 luglio alle 17,00 a Calcinelli della nuova agenzia della Bcc Fano che dalla vicina piazza Pio Franchi de Cavalieri è stata trasferita in via Manzoni 1. Dopo la benedizione dei locali da parte del nuovo vescovo di Fano Andrea Andreozzi e del parroco di Calcinelli don Matteo Pucci e il saluto del sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti, il Presidente Romualdo Rondina e il Direttore generale Giacomo Falcioni daranno il benvenuto a tutti gli intervenuti. "L’apertura al pubblico della rinnovata agenzia di Calcinelli fa parte della strategia messa in campo da Bcc Fano per essere sempre più vicina e al servizio dello sviluppo del territorio – osserva il Direttore generale Giacomo Falcioni -. Da tempo la banca è presente con successo nel territorio tra Fano, Senigallia e primo entroterra. L’area di Colli al Metauro è ricca di insediamenti produttivi e famiglie giovani e migliorare la presenza qui significa sostenere la crescita economica e il benessere sociale". Alle 18,30, al termine dell’inaugurazione dell’agenzia, nella vicina Sala della Comunità in via Carducci verrà presentato il volume "Calcinelli, la storia e le storie" a cura di Alfio Magnesi. ". Proprio in questi giorni, l’istituto bancario fanese ha ufficializzato la nomina di Marco Rossi a nuovo Vicedirettore generale. Marco Rossi, 56 anni, originario di Fano, formazione contabile, ha una lunga e solidissima esperienza in Bcc Fano, dove lavora dal 1991. Subentra a Marco Pangrazi che ha lasciato la banca per raggiunti limiti d’età.