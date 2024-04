Taglio del nastro per l’asilo nido comunale ‘La Tribù dei Piccoli’

E’ stato inaugurato ieri il servizio di nido comunale “La Tribù dei Piccoli”, realizzato a Tavullia all’interno del plesso che ospita anche la scuola dell’infanzia ‘Nascondino’ di via Borgo San Michele. Nel corso degli anni la struttura è stata interessata da lavori di riqualificazione, manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico (con realizzazione dell’impianto fotovoltaico e la sostituzione degli infissi) per un valore di oltre 330mila euro. Lavori a cui se ne sono aggiunti altri, al piano superiore dell’immobile, con una spesa di 144mila euro, funzionali all’attivazione del servizio di nido comunale in un’area di 131 metri quadrati. “La Tribù dei Piccoli”, che potrà ospitare fino a 18 bambini, si inserisce nell’ambito del sistema didattico 0-6 anni, ed è una realtà che esiste già dal 2008 e la cui gestione, fino ad oggi, è sempre stata in carico ai privati, convenzionati con il Comune di Tavullia.

"Siamo convinti – spiega il sindaco Francesca Paolucci – che un’offerta formativa ampia rappresenti il pilastro fondamentale di politiche per la famiglia lungimiranti, in grado di sostenere la natalità e di favorire la costituzione di nuovi nuclei familiari, oltre che attrarre sul territorio giovani famiglie. L’asilo nido, in quest’ottica, riveste un ruolo importantissimo, perché risponde ad un’esigenza ben precisa avvertita da tante giovani famiglie del nostro territorio. Nel corso del tempo, un numero inferiore delle iscrizioni rischiava di mettere a rischio il funzionamento e la continuità della Tribù dei Piccoli, ma l’amministrazione ha ritenuto necessario attivarsi per il suo mantenimento. Lo scopo è stato quello di preservare la funzionalità sociale dell’asilo nido sostenendone i relativi costi. Oggi, con l’apertura del servizio di nido comunale, possiamo considerare vinta la sfida e siamo orgogliosi di ospitare sul nostro territorio due nidi, uno a Tavullia e uno a Padiglione presso l’Unione Pian del Bruscolo".