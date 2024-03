Taglio del nastro per le artiste donne a Palazzo Gasparini

Domenica alle 17 va in scena il taglio del nastro di una mostra dedicata esclusivamente alle artiste donne, selezionate dalla raccolta d’arte contemporanea permanente del Palazzo Gasparini, nel suggestivo cuore del centro cittadino. "Dopo undici anni dalla prima mostra inaugurale -spiega il curatore che ha anche promosso l’iniziativa Pasquale Martini, scultore mercatellese-, si è scelto di omaggiare le straordinarie opere delle artiste presenti, specialmente in un momento in cui molte di loro sono vittime di ingiustizie e violenze senza precedenti. Quesa "Raccolta al femminile" offre un’opportunità imperdibile per esplorare le espressioni artistiche di talentuose donne provenienti da diverse regioni italiane. Le loro opere, tra cui otto sculture, sono caratterizzate da spunti originali e una forte personalità nella ricerca formale". La mostra sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino al 7 aprile, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Andrea Angelini