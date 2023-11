Taglio del nastro per l’elisuperficie che nascerà a Carpegna

Domenica si inaugura a Carpegna alle 11 la Superficie di Eliambulanza per elisoccorso 118 e Protezione Civile attrezzata per volo diurno e notturno. "È una infrastruttura molto importante, attesa da anni - spiega Luca Pasquini Assessore alla Cultura e alle Politiche sociali e sanitarie e Medico di Medicina Generale di Carpegna - Si trova proprio nei pressi del paese costruita su di un terreno comunale. Realizzata con fondi regionali. Grazie all’Amministrazione regionale che ha realizzato il decreto e portato a termine, in collaborazione con il Comune di Carpegna, un progetto del 2018. Carpegna è lontana dagli ospedali più attrezzati per le urgenze sanitarie gravi, con una viabilità difficile e non ottimale. Adesso potrà arrivare in 15 minuti di giorno e qualche minuto in più di notte l’eliambulanza del 118 da Fabriano, con un atterraggio sicuro, per poi poter portare in circa 10 minuti il paziente per esempio a Pesaro, in emodinamica in caso di sospetto infarto o a Fano in caso di Ictus cerebrale. Rientrando nei tempi previsti dalla normativa. Servirà un territorio più ampio dell’Alto Montefeltro. Inoltre è bene ricordare le tante presenze turistiche, in particolare nel periodo estivo. Nelle giornate di agosto Carpegna, da 1700 abitanti, arriva ad ospitare anche circa 10.000 persone". "Grande soddisfazione per il lavoro realizzato - aggiunge Guido Salucci, Consigliere Comunale con Delega ai Lavori Pubblici che va ad integrare il copioso programma di investimenti pubblici nel Comune di Carpegna. Una struttura al servizio della collettività, un valore aggiunto per il nostro Comune e per i territori limitrofi". "E una grande soddisfazione e un grande orgoglio aver realizzato questa Elisuperficie - puntualizza il sindaco Mirco Ruggeri - Una infrastruttura molto importante". Amedeo Pisciolini