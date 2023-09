Taglio del nastroper la scuola rifatta

Oggi con l’apertura del nuovo anno scolastico gli alunni della Scuola Materna di Urbania troveranno una nuova scuola. Dopo due anni coincisi con il rifacimento edilizio ieri mattina c’è stato il taglio del nastro e la visita alle aule. "Oggi abbiamo una Scuola efficiente e in sicurezza – ha sottolineato soddisfatto, il sindaco Marco Ciccolini – con servizi nuovi, sul tetto sono stati istallati i pannelli fotovoltaici. Una bella scuola adeguata ai tempi, anche l’attrezzatura è nuova e moderna, sono stati ristrutturati i bagni, le aule didattiche e una nuova informatizzazione. Sono stati cambiati anche gli infissi, tanti i lavori fatti, compresa la tinteggiatura dello stabile. Ora siamo pronti anche per l’inizio dei lavori delle Scuole Elementari, inoltre a breve saranno adeguati i parcheggi, da 30 avremo 70 posti auto". I due progettisti Enea Rossi e Luigi Bellocchi hanno spiegato come in realtà i lavori siano stati distribuiti in due momenti: "Il primo cantiere che è terminato nel novembre scorso e riguardante l’efficientemente energetico, il secondo per l’adeguamento sismico". La dirigente scolastica Antonella Accili di Cagli ha ringraziato l’amministrazione comunale per la consegna alla comunità scolastica di una nuova scuola efficiente e adatta alle esigenze. "Un lavoro in sinergia – ha detto l’Accili – un grande lavoro di tutti, fatto di passione, cura e attenzione per i bambini". Presente alla cerimonia anche l’assessore all’istruzione del comune di Urbania Annalisa Tannino, docenti e bambini.

Amedeo Pisciolini