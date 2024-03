Taglio delle piante, i Verdi protestano

Europa Verde - Verdi contro il taglio degli alberi a Urbino. Nello specifico il portavoce provinciale Giulio Lonzi si riferisce al taglio delle piante e del verde lungo il viale dove si trova il condominio di via Giovanni XXIII a Urbino. Il gruppo lamenta una "non specificata necessità" che avrebbe spinto l’amministrazione comunale al taglio del verde in una zona residenziale della città. "Insieme a Gianluca Carrabs abbiamo prontamente allertato l’Unione Montana e i Carabineri Forestali per attenzionare il progetto di abbattimento e per verificare la compatibile dello stesso alle normative vigenti – dichiara Giulio Lonzi segretario provinciale dei Verdi –. Con la prossima amministrazione ci faremo promotori di un regolamento del verde urbano che sottoponga come avveniva già in passato ad una commissione di esperti ogni singolo caso. In conclusione, il barbaro taglio degli alberi nelle aree residenziali rappresenta una minaccia per la salute e il benessere delle comunità urbane. È fondamentale adottare approcci più olistici e sostenibili nella gestione degli alberi urbani, garantendo la conservazione di questi preziosi alleati nella lotta contro i cambiamenti climatici e nel miglioramento della qualità della vita nelle città", conclude Lonzi.

fra. pier.