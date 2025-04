Tai Ji Quan al Miralfiore

In occasione della Giornata Mondiale del Tai Ji Quan e del Qi Gong, domani mattina alle ore 10 il Parco Miralfiore ospiterà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per celebrare queste antiche discipline orientali, simboli di armonia, salute e consapevolezza corporea. La Giornata Mondiale del Tai Ji Quan e del Qi Gong è ufficialmente riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità delle Nazioni Unite. Inoltre, nel 2020 l’Unesco ha riconosciuto il Taiji Quan come patrimonio immateriale dell’umanità, valorizzandone i profondi benefici per la salute e il benessere psicofisico. Contatti per informazioni: M° Antonio Gentile 328 8628269 - Ins. Sonsierei Ulian 380 3648919.