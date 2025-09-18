Tajani: caffé a Mercatello, visita in azienda: "Sostenere l’entroterra"

La giornata del vicepremier Antonio Tajani nella nostra provincia comincia con le curve del valico di Bocca Trabaria e un caffè al chiosco di Mercatello sul Metauro, salutando i primi cittadini. Di lì via verso la ’Modula’, azienda di Piandimeleto, altro luogo a ridosso dell’Appennino dove il Ministro degli Esteri parla di temi propri delle aree interne e dei temi regionali: "L’entroterra va sostenuto con fatti reali e non solo a parole, servono presenza e atti concreti. Le Marche devono tornare protagoniste e forza Italia è pronta a guidarle con responsabilità. Qui cinque anni fa eravamo meno numerosi. Oggi siamo molti di più, segno che il nostro messaggio arriva e convince – ha esordito Tajani, accompagnato dal coordinatore regionale onorevole Francesco Battistoni, dall’assessore regionale Stefano Aguzzi, dal sindaco di Montegrimano Terme Elia Rossi e dagli altri due candidati Giovanni Dallasta e Fernanda Sacchi, parlando a cittadini e imprenditori-. Le Marche hanno bisogno di infrastrutture moderne per essere competitive. Senza collegamenti adeguati le imprese non possono crescere, e senza crescita non c’è lavoro".

Tajani ha poi legato la visione nazionale all’impegno regionale: "Forza Italia nelle Marche è la forza rassicurante che sa affrontare le difficoltà senza urlare e senza illudere. Le elezioni regionali saranno decisive: vogliamo dare a questa terra una guida seria, affidabile e capace di programmare lo sviluppo per i prossimi dieci anni. Servono due legislature per portare a compimento questo percorso, ma abbiamo le idee chiare e un equipaggio competente per realizzarlo".

Il leader azzurro ha messo in evidenza: "Queste le priorità del Governo: sostegno all’export, rafforzamento delle Zes e riduzione dei dazi internazionali. Puntiamo a 700 miliardi di euro di export. Nonostante le barriere commerciali, l’Italia ha prodotti di eccellenza che il mondo ci invidia. Dobbiamo aprire nuovi mercati e sostenere le imprese marchigiane affinché siano protagoniste di questa sfida globale". Ampio spazio anche alle politiche fiscali e sociali: "Abbiamo deciso una riforma del Ministero degli Esteri per creare una Direzione Generale della Crescita, perché il nostro compito non è solo fare diplomazia ma anche sostenere l’economia. Inoltre, vogliamo ridurre l’Irpef, alleggerire i contributi sui salari bassi e detassare tredicesime, straordinari e premi. Sono misure concrete, pensate per dare respiro alle famiglie e rendere più competitivo il nostro sistema produttivo".

Andrea Angelini