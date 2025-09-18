Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ragazzino accoltellatoGranchio bluGite autunnoConcerti 2026Affari tuoiElettra Lamborghini
Acquista il giornale
CronacaTajani: caffé a Mercatello, visita in azienda: "Sostenere l’entroterra"
18 set 2025
ANDREA ANGELINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Tajani: caffé a Mercatello, visita in azienda: "Sostenere l’entroterra"

Tajani: caffé a Mercatello, visita in azienda: "Sostenere l’entroterra"

La giornata del vicepremier Antonio Tajani nella nostra provincia comincia con le curve del valico di Bocca Trabaria e...

La giornata del vicepremier Antonio Tajani nella nostra provincia comincia con le curve del valico di Bocca Trabaria e...

La giornata del vicepremier Antonio Tajani nella nostra provincia comincia con le curve del valico di Bocca Trabaria e...

Per approfondire:

La giornata del vicepremier Antonio Tajani nella nostra provincia comincia con le curve del valico di Bocca Trabaria e un caffè al chiosco di Mercatello sul Metauro, salutando i primi cittadini. Di lì via verso la ’Modula’, azienda di Piandimeleto, altro luogo a ridosso dell’Appennino dove il Ministro degli Esteri parla di temi propri delle aree interne e dei temi regionali: "L’entroterra va sostenuto con fatti reali e non solo a parole, servono presenza e atti concreti. Le Marche devono tornare protagoniste e forza Italia è pronta a guidarle con responsabilità. Qui cinque anni fa eravamo meno numerosi. Oggi siamo molti di più, segno che il nostro messaggio arriva e convince – ha esordito Tajani, accompagnato dal coordinatore regionale onorevole Francesco Battistoni, dall’assessore regionale Stefano Aguzzi, dal sindaco di Montegrimano Terme Elia Rossi e dagli altri due candidati Giovanni Dallasta e Fernanda Sacchi, parlando a cittadini e imprenditori-. Le Marche hanno bisogno di infrastrutture moderne per essere competitive. Senza collegamenti adeguati le imprese non possono crescere, e senza crescita non c’è lavoro".

Tajani ha poi legato la visione nazionale all’impegno regionale: "Forza Italia nelle Marche è la forza rassicurante che sa affrontare le difficoltà senza urlare e senza illudere. Le elezioni regionali saranno decisive: vogliamo dare a questa terra una guida seria, affidabile e capace di programmare lo sviluppo per i prossimi dieci anni. Servono due legislature per portare a compimento questo percorso, ma abbiamo le idee chiare e un equipaggio competente per realizzarlo".

Il leader azzurro ha messo in evidenza: "Queste le priorità del Governo: sostegno all’export, rafforzamento delle Zes e riduzione dei dazi internazionali. Puntiamo a 700 miliardi di euro di export. Nonostante le barriere commerciali, l’Italia ha prodotti di eccellenza che il mondo ci invidia. Dobbiamo aprire nuovi mercati e sostenere le imprese marchigiane affinché siano protagoniste di questa sfida globale". Ampio spazio anche alle politiche fiscali e sociali: "Abbiamo deciso una riforma del Ministero degli Esteri per creare una Direzione Generale della Crescita, perché il nostro compito non è solo fare diplomazia ma anche sostenere l’economia. Inoltre, vogliamo ridurre l’Irpef, alleggerire i contributi sui salari bassi e detassare tredicesime, straordinari e premi. Sono misure concrete, pensate per dare respiro alle famiglie e rendere più competitivo il nostro sistema produttivo".

Andrea Angelini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata