Talacchio, il presepe di pezza. A Montelabbate c’è il mago

Si chiama “il presepe itinerante Betlemme a Talacchio“ perché le scene sacre si sviluppano lungo le vie della frazione di Vallefoglia. L’iniziativa consiste nell’addobbo con le rappresentazioni tipiche del presepe, caratterizzate da statue artigianali in stoffa e legno a grandezza naturale, create dalla comunità locale. Le scene, visibili fino al 12 gennaio, ripropongono mestieri e situazioni della tradizione popolare e religiosa. “Betlemme a Talacchio” è visitabile anche nelle ore notturne, quando le postazioni illuminate creano un’atmosfera suggestiva. Il 26 dicembre, a partire dalle ore 14, dei figuranti insceneranno gli antichi mestieri intervallando i pupi di pezza.

A Montelabbate oggi, dalle 9 alle 19, aprirà la sedicesima edizione del mercatino di Natale in piazza Lombardi a Osteria Nuova. Alle 15 ci sarà lo spettacolo del Mago Magari, mentre alle 16 ci saranno i canti delle scuole. Non mancheranno il trenino (dalle 14.30 alle 18.30), il truccabimbi (dalle 16) e la cioccolata calda. Il concerto di Natale col corpo bandistico Rossini di Montelabbate è in programma lunedì 23 dicembre (alle 21 alla Civitas San Terenzio via Ferro,3 – Vallefoglia). Seguirà un momento conviviale a cura della pro loco di Montelabbate.