Talenti di Fossombrone in mostra “Di-segni“

La mostra in corso in questi giorni in due spazi del centro storico di Fossombrone si intitola “Di-segni“ ed è un omaggio composito e per così dire enciclopedico al disegno. Il curatore è Carlo Paci, fotografo di mestiere appartenente all’omonima e storica famiglia forsempronese (Attilio, il babbo, ci ha lasciati nel 2020), ma anche artista poliedrico e titolare di un proprio atelier in via Giganti. Le opere in esposizione sono tutte di autori forsempronesi, più di una quarantina. Ci sono nomi storici, come Anselmo Bucci, Bruno Bianchi, Marco Grottoli e Giancarlo Gori, da poco morto, ma sono numerosi anche i giovani, che vivono il disegno nelle maniere più diverse e divertenti. Tra le opere in esposizione, infatti, ci sono lavori di grafica, caricature, fumetti, disegni di moda, esempi dell’arte del tatuaggio, disegni tecnici e quant’altro. Ci sono perfino i menù che una cuoca giapponese che lavora in città lascia ai suoi clienti come ricordo tangibile di una bella esperienza culinaria.

"Sono molto, molto soddisfatta di come sta andando l’attività dello Spazio 22 Art Gallery: siamo partiti a luglio scorso e siamo già alla quinta inaugurazione di fila. Vuol proprio dire che in città c’era davvero bisogno di uno spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea", così commenta Anna Matteucci, direttrice dei musei cittadini nonché responsabile dello spazio espositivo comunale di piazza Dante.

La mostra è divisa tra il succitato Spazio 22 e l’atelier di Carlo Paci, UFFArt Gallery. Si può visitare il venerdì, il sabato e la domenica dalle 17 alle 20. Hanno contribuito: il Comune di Fossombrone, la fondazione del Monte di Pietà, il Rotary Club di Urbino, la BCC di Fossombrone, l’associazione Vernarecci-Volontari dei Beni Culturali. Alla chiusura, il 2 marzo, sarà distribuito un catalogo gratuito. Va anche detto, infine, che Carlo Paci è già al lavoro per una "seconda puntata" della mostra, tra un anno, perché sono molti gli artisti che non hanno fatto in tempo a proporsi per il primo “round“.

Per info: Carlo Paci: 347 9203405; Anna Matteucci: 338 5712330.

a. bia.