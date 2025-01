Talento cagliese nel mondo. "Io, dalla moda all’Asia"

Dai brand della moda all’Asia. La storia di una ragazza cagliese, Sofia Procacci, che dopo aver girovagato e fotografando in vari Continenti e stati Europei lavorando con successo nel fashion per Zara, Inditex, Elle FR, Happer’s Bazaar, Paris Fashion per citarne alcuni, è volata nella lontanissima Asia studiando discipline olistiche orientali ed ottenendo già diversi attestati in varie discipline. Dopo aver completato gli studi di arte e moda a Pesaro, era subito partita per Londra con pochi soldi in tasca e senza conoscere l’inglese, poi un lungo peregrinare lavorando con successo come stilista ed ora si trova in Vietnam. L’abbiamo raggiunta su WhatsHapp tra uno scalo e l’altro nell’aeroporto di Doha in Quatar proveniente da Filadelfia USA mentre era in attesa di partire per Hanoi in Vietnam, da li poi in Nepal e subito ha risposto allo squillo del suo telefono.

Raccontaci questo tuo girare per il mondo e le tue esperienze vissute. "Sin da piccola, sono sempre stata una persona curiosa. La passione per i viaggi, la fotografia, l’arte e, soprattutto, il mondo della moda mi accompagnava in ogni momento della mia crescita. Sognavo di vedere il mondo, di esplorarlo, ma soprattutto di fare carriera nel fashion, un settore che da sempre mi affascinava e in cui volevo lasciare il mio segno. Con il tempo, i miei sogni si sono concretizzati. Dopo il diploma a Pesaro sono volata a Londra ed è stata dura all’inizio ma dove ho poi vissuto per quattro anni. Poi, la Spagna dove ho lavorato per la più grande azienda di moda e ho trascorso lì sei anni, seguiti da due anni in Francia dove mi sono messa in freelance. Lavorando per grandi marchi e sfilate. In tutti questi anni, ho vissuto immersa nel mondo della moda, lavorando sodo per raggiungere i miei obiettivi".

Da Parigi ora ad Hanoi come mai questa scelta? "Ma mentre la mia carriera nel fashion andava avanti, dentro di me cresceva un vuoto che non riuscivo a colmare. Avevo tutto ciò che avrei potuto desiderare: una carriera che avevo costruito con passione e sacrificio, ma mi sentivo insoddisfatta. Nonostante i traguardi raggiunti, qualcosa dentro di me diceva che dovevo cambiare. Ad oltre trant’anni, dopo aver raggiunto tanto nel settore che avevo sempre sognato, ho capito che non bastava. E il mio intuito mi parlò forte: dovevo partire. Ho sempre sentito una connessione profonda con l’Asia. Dovevo cambiare, fare qualcosa di radicale, senza sapere cosa mi aspettasse. Ma la paura mi paralizzava. Avevo paura di perdere tutto ciò che avevo costruito. Avevo paura di deludere la mia famiglia, di sembrare irresponsabile agli occhi degli altri. Paura di abbandonare un mondo che tanto amavo, ma che, a quel punto, sentivo che non si avvicina molto ai miei ideali. Poi, alla fine, ho capito che l’unica cosa che mi stava frenando era la paura stessa. Così, ho preso una decisione che ha cambiato la mia vita: ho venduto tutto e ho preso un biglietto di sola andata, destinazione Asia".

Sei partita da sola? "Si e non sapevo esattamente cosa mi aspettasse. Questa scelta si è rivelata essere la scelta più liberante e trasformante che potessi fare. Il mio viaggio è iniziato in India, dove sono stata sette mesi, poi Thailandia, Malesia, Vietnam. Paesi così lontani ricchi di culture, di esperienze e di insegnamenti".

E ormai hai abbandonato la moda? "No. Lavoro come freelance ancora nel mio settore per diversi marchi ma con una visione completamente diversa e questo mi permette di dedicarmi ai miei nuovi studi".

Mario Carnali