Tambone detta la linea: "Vuelle più cattiva e cinica"

Tambone, che effetto fa trovarsi davanti a uno spareggio salvezza?

"Dispiace. Dopo tre anni pieni di soddisfazioni forse non ci aspettavamo di ritrovarci a lottare per non retrocedere, ma fa parte del gioco perché non sempre si riescono a replicare le belle stagioni. Dobbiamo calarci in questa situazione e prenderci le nostre responsabilità".

Come avete vissuto i quattro innesti che si sono succeduti da Mockevicius a McDuffie passando per Cinciarini e Sacchetti?

"Ogni volta serve un po’ di tempo per ritrovare i giusti assetti ma per fortuna col gioco voluto da Meo Sacchetti entrare in ritmo è stato un po’ più facile perché lui predilige la transizione e invita a prendersi i tiri nei primi secondi dell’azione. Si pensa di meno e c’è più libertà".

E il capitano come si trova con questa filosofia?

"Bisogna comunque adattarsi ma di sicuro è più divertente anche in allenamento. Tenere un ritmo così alto ed intenso ti aiuta a migliorare anche l’aspetto fisico e di resistenza che può aiutare anche sui break che subìamo da inizio anno".

Quindi alla fine era una questione fisica?

"Probabilmente, anche se non mi piace puntare il dito su nessuno. Ma che andiamo in difficoltà dopo 10-15 minuti buoni è un dato di fatto".

In questi quattro anni mai avevamo visto Tambo con la faccia buia, un’espressione infelice che non ti conoscevamo e che si è riflettuta in alcune partite davvero sottotono: cos’è successo?

"Ci sono dei periodi in cui uno è più nervoso: ho perso un po’ di brillantezza fisica e forse ho subìto tutti questi cambiamenti più degli altri. Ma già dalla partita contro Milano sento di aver cambiato faccia e voglio continuare a giocare con questa".

All’orizzonte una battaglia che dirà molto sull’esito della salvezza: come la vedi?

"Una domenica cruciale. Brindisi ha dimostrato di essere una buona squadra con la gestione di Sakota e i nuovi arrivi che hanno migliorato il roster rispetto all’inizio: hanno perso molte partite all’ultimo tiro, sono stati anche sfortunati quindi per batterli servirà una serata con più cattiveria e cinismo del solito, una partita in cui servirà a poco badare alla bellezza del gioco, dovremo saperci muovere in mezzo alla sporcizia e non avere paura di metterci le mani".

Debutta McDuffie e torna Bamforth, come li hai visti in questa settimana?

"Markis è un ragazzo molto positivo, ha una gran voglia di fare e in attacco ci darà una bella mano. Credo sarà utile anche in difesa, è lungo, atletico e veloce, un giocatore dinamico come piace a Meo, che sa essere pericoloso sia al tiro che in penetrazione. Quanto a Scott, lo avevo visto bene anche la scorsa settimana ma forse non se la sono sentita di rischiarlo. Ora poi c’è anche Maretto, un uomo in più che ha dimostrato di meritarsi lo spazio che si è ritagliato, ha un fisico notevole e anche in difesa si fa sentire".

Elisabetta Ferri