Tamponamento. Due donne ferite

Paura questo pomeriggio in viale Piceno. Erano da poco passate le 14 quando all’incrocio con via della Pineta è avvenuto un incidente tra due auto (vedi foto in alto) che ha comportato il trasferimento di entrambe le conducenti al Pronto Succoso di Fano, per fortuna in condizioni non gravi. Questa la dinamica ricostruita dagli agenti della polizia locale. Le due donne alla guida procedevano entrambe in direzione centro: la Opel Granland X era condotta da una fanese di 45 anni e la Volkswagen UP aveva alla guida una donna di Mondavio del 1966. Erano praticamente una dietro l’altra quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, la Opel è finita addosso alla Volkswagen, tamponandola. Sul posto anche due ambulanze del 118.