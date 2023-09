Tamponamento e paura, feriti marito e moglie

E’ intervenuta l’eliambulanza per soccorrere uno dei due feriti in un incidente stradale verificatosi ieri mattina sulla Provinciale 5 bis a Orciano, in prossimità del centro.

Erano circa le 9,30 quando uno scuolabus (senza studenti a bordo) ha tamponato una Renault Clio su cui viaggiava una coppia di coniugi del posto: lei, di 71 anni, al volante, e lui, 82enne, sul sedile del passeggero. L’urto ha spinto la macchina contro una parete delle mura che racchiudono la parte storica del paese, a destra rispetto al senso di marcia dei veicoli coinvolti, dopodiché l’auto ha terminato la sua corsa ribaltandosi sulla fiancata sinistra in mezzo alla strada. Tempestivo l’allarme al 118 da parte dello stesso conducente del pulmino, rimasto illeso. Mentre per marito e moglie è stato necessario il trasferimento all’ospedale. Con la donna che è stata trasportata da Icaro al nosocomio di Torrette di Ancona, e l’uomo portato al pronto soccorso del ‘Santa Croce’ di Fano con una delle due ambulanze arrivate in pochi minuti sul luogo del sinistro.

Rimasti sempre vigili, anche se palesemente doloranti e bisognosi di cure immediate, prestate con professionalità dal personale sanitario, per entrambi nelle prime ore di ieri pomeriggio sono arrivate notizie molto confortanti. Né la moglie, né il marito sono in prognosi riservata. Sul posto, oltre all’elicottero e ai due mezzi su gomma del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco di Fano, gli agenti della Polizia Locale di Terre Roveresche, occupatisi di gestire la viabilità, e i carabinieri della stazione di Mondavio comandata dal luogotenente Pasquale Castigliego, incaricati dei rilievi di legge. Spetterà, infatti, ai militari determinare le cause e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, appurando perché lo scuolabus sia finito contro la macchina: si parla di un improvviso rallentamento, ma anche questo aspetto andrà verificato. Piuttosto problematica l’estrazione dall’auto della donna, effettuata con estrema cautela e perizia dal personale del 118 dopo aver rotto il parabrezza. Le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente hanno determinato la chiusura del tratto di Sp 5 bis per 3 ore, con deviazione del traffico su via Della Repubblica e via Monte Pietro per bypassare il centro paesano e proseguire da una parte verso San Giorgio e la Ss 424 e dall’altra in direzione Mondavio.

Sandro Franceschetti