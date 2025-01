Tamponamento in galleria a Cagli, traffico in tilt

Tamponamento in galleria, ieri pomeriggio, sulla superstrada all’altezza di Cagli. Per fortuna chi viaggiava nelle due auto coinvolte ha riportato solo lievi traumi. Il conducente del mezzo tamponato è stato trasportato in ospedale dal personale del 118. La strada, già in precedenze a senso unico alternato a causa di alcuni lavori in corso, è stata chiusa per circa un’ora e mezzo per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. Questo ha causato notevoli disagi alla circolazione che è stata deviata verso il centro abitato. Sul posto anche vigili del fuoco e polizia.