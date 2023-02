Tamponamento Ragazza ferita

Triplice tamponamento ieri mattina in viale Gramsci. A innescarlo l’attraversamento di un pedone, sulle strisce davanti all’ex Caserma. Al suo passaggio si è fermata la Renault Clio condotta da una 33enne di Cagli, che andava verso Pesaro. Non ha fatto altrettanto la Smart condotta da una 41enne campana che lo seguiva, accompagnata dalle figlia 18enne. E’ lei l’unica ferita trasportata dal 118 al pronto soccorso in codice verde, perché dopo aver tamponato la Clio, la Smart è stata a sua volta tamponata una Fiat Punto condotta da una 76enne di Pesaro.