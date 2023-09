Tamponi fatti da falsa dottoressa. A processo direttore sanitario

E’ finito sotto processo il dottor Pantaleo Calò come direttore della Policlinica Igea srl con filiale a Pesaro. Risponde di concorso in esercizio abusivo di una professione. Questo perché, essendo direttore sanitario non aveva vigilato su una sua collaboratrice, Barbara Cambrini, che si stava spacciando per fisiatra definendosi dottoressa senza aver in realtà alcun titolo abilitativo. Lo faceva per effettuare, durante il covid più duro, tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, migliaia di di test rapidi antigenici e presunti molecolari dietro pagamento di tariffe, per quest’ultimi, che potevano arrivare vicino ai 100 euro. La Cambrini patteggiò una pena a 16 mesi di reclusione e 6mila euro di multa per i tamponi illegali che svolgeva clandestinamente senza collegamento con l’Asur. Rispondeva di truffa aggravata ed esercizio abusivo della professione medica. Ma oltre alla figura della Cambrini, la procura ha mandato a processo anche il suo diretto referente, ossia il dottor Pantaleo Calò che in primo momento si difese dicendo che non aveva autorizzato l’effettuazione dei tamponi ma che era stata una decisione presa dalla Cambrini senza alcun preavviso. Una tesi che non ha convinto visto che si trova a processo. L’Ast si è costituita parte civile con l’avvocato Michele Ambrosini. L’udienza, che si è svota venerdì è stata aggiornata al al prossimo 17 novembre.

La storia risale a quando i tamponi anti Covid, che al tempo erano l’unico lasciapassare, se negativi, per poter lavorare, fare attività, vivere fuori casa. E fuori dalle farmacie c’erano file di gente in attesa. Anche il laboratorio della Cambrini era molto gettonato. Sfornava tamponi rapidi a ritmi di catena di montaggio. Ma, come è poi emerso, lo faceva clandestinamente gettando poi tutto il materiale nella spazzatura indifferenziata.