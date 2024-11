Tananai atterra alla Vitrifrigo Arena: "Da questo tour mi aspetto emozioni"

Con l’uscita del suo nuovo album, "Calmocobra", il cantante Tananai sta "solcando" i palchi di tutti i palasport italiani, tra cui quello di Pesaro. La tappa, prevista per venerdì 29 novembre alla Vitrifrigo Arena, vede già quasi il sold-out se non per qualche posto sparuto, lasciando il cantante emozionato e sorpreso: "Da questo tour mi aspetto molte più emozioni – racconta Tananai –, ovviamente perché ho molte più canzoni e quindi ho più sfumature da mostrare. Mi aspetto gente nuova, diversa e anche chi c’era negli scorsi tour, ora più cresciuta. Una cosa che mi ha sempre colpito è la fatica che i fan sono disposti a fare per venire a cantare le canzoni, un grandissimo sacrificio che cercherò di ripagare con tutto quello che posso".

Il tour abbraccia completamente lo spirito del nuovo album, in cui il palco stesso si trasforma in una strada, con tanto di segnaletica stradale, semafori, marciapiedi e pure una panchina. Protagonista del live è la musica, con un unico, grande palco ed effetti speciali che creano sorpresa senza distogliere l’attenzione: "A livello di produzioni, luci e musiche è stato fatto un lavoro ancora più maturo rispetto al passato – continua Tananai –, i primi tour sono serviti per prendere dimestichezza con la dimensione palco. Mi hanno detto che "Tana riesce a gestire un palco, ora facciamo le cose in grande".

Questo disco, "Calmocobra", l’ho fatto pensando anche molto ai live: l’80% dei pezzi li ho composti pensando di farli in posti come questo, come il Forum. Il sentimento che metto in questo tour è felicità pura nel rivedere la mia gente. È da un anno che non faccio concerti, mi sento un bambino al parco giochi". La domanda che tutti si pongono, quindi, è una sola: con quale spirito prenderà Tananai questo nuovo tour? "Sicuramente di me ho scoperto che voglio fare questo per tutta la vita, stare sui palchi, vedere la mia gente, cantare le nostre canzoni – conclude –. Ovviamente prima di salire sul palco sei in ansia e tutte le volte non nascondo che mi dico "ma chi me lo fa fare di fare sto mestiere", ma poi appena metto il piede sul palco sento il calore della gente. La cosa bellissima è che essendo questo il mio terzo tour riconosco le facce delle persone in transenna, vedo gente cresciuta e stiamo crescendo, spero di invecchiare con loro. L’insegnamento che penso di portarmi più appresso è quello di non dare mai nulla per scontato".

Alessio Zaffini