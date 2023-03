Tango all’Opera I brividi sonori toccano l’anima

Il cartellone delle Settimane Rossiniane propone lo spettacolo Tango all’Opera che nasce dall’idea di far incontrare la grande tradizione dell’opera italiana con i ritmi del tango (chiesa dell’Annunziata, domenica 5, ore 21). Protagonisti Anna Serova (viola) e Tango Sonos - Antonio Ippolito al bandoneon con Nicola Ippolito al pianoforte. L’originalità del concerto è il frutto delle rivisitazioni da parte del compositore e direttore d’orchestra Roberto Molinelli delle più famose arie, duetti e sinfonie dei grandi operisti italiani.

"Fatto tesoro di questo stimolante retaggio storico – afferma Roberto Molinelli – nel comporre gli arrangiamenti ho voluto rielaborare i ritmi più caratteristici del folclore argentino: dalla Milonga, considerata la genitrice del Tango nelle sue varianti tradizionali, una veloce e l’altra lenta, detta anche Milonga Campera al Tango tipico porteño, fino al Vals, stilisticamente di chiarissima derivazione mitteleuropea".

Il tango ha le sue origini in gran parte dall’immigrazione italiana in Argentina, tanto che i più grandi compositori di questo genere portano cognomi italiani (Piazzolla, Pugliese, De Caro). Il tango dunque trae le sue origini anche dall’opera italiana e della canzone napoletana ed è fondamentale nello sviluppo del Tango nella regione del Rio de la Plata. Nella stessa regione, inoltre, erano e sono ancora presenti ritmi e forme musicali autoctone o di derivazione africana, per via dell’altra grande immigrazione di massa nel continente americano. Il progetto Tango all’Opera riunisce questi mondi così lontani geograficamente, eppure così legati da una stretta parentela musicale.

Il progetto Tango all’Opera vanta il patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Italia. Biglietti 10 euro al Teatro Sperimentale e circuito vivaticket e alla chiesa dell’Annunziata il giorno del concerto dalle ore 20.

ma.ri.to.