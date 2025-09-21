"Tanta gente in spiaggia ma con pochi bagnini"

Con la modifica all’ordinanza dell 11 agosto 2025, il comandante della capitaneria di porto di Pesaro, Nicola Gaudino, ha ritenuto di accorciare il servizio di salvataggio di una settimana, nonostante i numerosi bagnanti in acqua e le spiagge affollate di gente, tra cui, numerosi gruppi di ucraini. In mezzo la settimana, nella zona di Levante ci sono stati gruppi di 40/50 persone che facevano il bagno, con 4 assistenti bagnanti in chilometro e mezzo di litorale...Vergognoso. Precisamente da bagni Irene a bagni sole. Spero provveda al più presto a una modifica che non metta a rischio l’incolumità delle persone". Questo il testo inviato ai giornali da parte della società "Lifeguardmarche", testo che naturalmente è arrivato anche alla Capitaneria di Porto anche se dal centralino rispondono: "Noi non sappiamo chi sia questa gente. Comunque lo abbiamo inviato al comandante. Anche se bisogna aggiungere che il regolamento è stato concordato con il Comune".

Comunque il servizio di salvataggio sulle spiagge termina ufficialmente oggi, domenica. Dopodiché tutti i concessionari possono decidere se tenere aperte le strutture oppure chiudere tutto. Solo nelle giornate di sabato e domenica, quindi ieri ed oggi, c’è l’obbligo di avere i bagnini di salvataggio per ogni postazione. Il problema sono i giorni feriali dove il personale è di fatto diminuito.

La questione posta e rimarcata da questa associazione "Lifeguardmarche", commentano i concessionari, è forse dovuto al fatto che anche in questa ultima settimana le temperature sono state molto alte e ciò ha favorito l’afflusso di persone in spiaggia ed anche in acqua.