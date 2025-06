Tante associazioni tra i sostenitori. E Vitri chiede scusa per Aguzzi

Si è aperta con una conferenza per dare voce a tutte le realtà che hanno aderito alla manifestazione, la giornata del Marche Pride di Pesaro. Un momento per lanciare un messaggio unanime non solo per la tutela dei diritti Lgbtqia+ ma per ribadire il diritto alla libertà, che coinvolge la comunità intera. "Il Pride torna a Pesaro dopo il 2022 – dice Giacomo Galeotti, segretario di Marche Pride - ma continueremo a girare le Marche il più possibile. Non stiamo vivendo un buon momento purtroppo. Dal 2025 la comunità Lgbtqia+ ha subìto tantissimi attacchi, comprese tante aggressioni fisiche. C’è un certo tentativo di rimandarci nell’ombra, ci dicono di smettere di fare i pride così da non far vedere la nostra esistenza".

Tra i promotori della manifestazione anche la Cgil Marche: "Anche nel mondo del lavoro ci sono tantissime discriminazioni di genere – dice la segretaria Loredana Longhin -. Come sindacato abbiamo uno sportello apposito a cui ci si può rivolgere per denunciare ogni sopruso e dove offriamo assistenza. Per noi è importantissimo partecipare al Pride. Soltanto facendo una rete tra tutte le associazioni possiamo mettere in campo tutti gli anticorpi per evitare qualsiasi forma di prevaricazione". Presente anche Arcigay Comunitas Ancona, che attraverso una lettera firmata dal presidente Matteo Marchegiani ha ricordato come "il pride non abbia avuto il patrocinio della Regione Marche – ha scritto - ma sappiamo che le persone oggi (ieri, ndr) saranno con noi".

Sul tema interviene la consigliera regionale Dem, Micaela Vitri, che torna anche su quanto accaduto qualche settimana fa in consiglio regionale, quando l’assessore Stefano Aguzzi rispondendo al consigliere Pd, Romano Carancini si era espresso utilizzando la frase: "Se voi state dalla parte di chi fa quelle robe lì, che lo prende in quel posto...". Vitri dice: "Mi scuso ancora una volta a nome del Consiglio regionale, o almeno per quella parte dell’assemblea che ha da subito preso le distanze da quanto ha detto l’assessore".

A patrocinare il Marche Pride è stato ovviamente il Comune di Pesaro, come hanno ricordato le assessore Camilla Murgia e Sara Mengucci che hanno parlato di "un momento di rivendicazione dei diritti, non solo oggi, ma tutti i giorni dell’anno". A dare il patrocino anche il Comune di Fano: "Un gesto importante", ha commentato Sara Cucchiarini, consigliera comunale Pd. Ad aderire alla manifestazione, oltre ad Arcigay Pesaro e Urbino, anche l’associazione Agedo ed Amnesty International.

Alice Muri