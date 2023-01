Tante iniziative per la Giornata della Memoria La tragedia della Shoah, un crimine senza ragioni

La celebrazione della Giornata della memoria parte dal teatro Sanzio, a Urbino, con un’iniziativa degli assessorati agli Eventi e alle Politiche educative che coinvolgerà gli studenti delle scuole medie e superiori. Ad aprire la mattinata, domani alle 9.30, l’intervento di Maria Luisa Moscati Benigni (foto sotto) sul tema “La Shoah dopo la Shoah“.

In seguito, i gruppi di studenti presenteranno letture, poesie, filmati ed esecuzioni musicali. Il loro coinvolgimento sarà replicato il 10 febbraio, per il Giorno del Ricordo. Sempre in città, per stasera il Comitato unico di garanzia dell’Università Carlo Bo ha organizzato l’incontro “Il coraggio di vivere e di morire“ alla Sala del Maniscalco, alle 21,15, coordinato dal professor Marco Rocchi e con Maria Luisa Moscati Benigni. In programma le “Narrazioni sul coraggio“, di Nedo Fiano e Janusz Korczak, e un’esibizione dell’Ensemble Sine Tempore e del Coro 1506 dell’Università.

A Fermignano, Anpi Valmetauro, Il Vascello e Luoghi comuni riproporranno “Una luce per ricordare“, installazione partecipativa, patrocinata dal Comune, per tenere alta l’attenzione sulle questioni legate a ogni tipo di discriminazione (foto sopra a destra).

"Vogliamo fare insieme un piccolo gesto simbolico: riempire di luce i Lavatoi di via Piave – spiegano le associazioni –. Perciò chiediamo a tuttei di portare una candela e venirla ad accendere insieme alle altre. Appuntamento dalle 16 alle 21".

Luoghi comuni protagonista anche a Cagli, dove, in collaborazione con l’associazione La Pioletta, alle 21 di sabato terrà la performance “Dove si bruciano i libri“, in memoria dei roghi dei libri al tempo del regime nazista. L’evento, col patrocinio comunale, è in programma a Palazzo Berardi Mochi Zamperoli. Sempre sabato alle 21, storia e memoria s’intrecceranno in un abbraccio di parole e musica, a Macerata Feltria: dopo “Ad Auschwitz c’era la neve“ del 2020, il duo DobloniComelinchiostro proporrà al teatro Battelli lo spettacolo “Brava gente, gli italiani“, promosso da Anpi provinciale, Valmetauro e Montefeltro, con il patrocinio di Comune e Unione montana Montefeltro.

A Sassocorvaro, infine, domani alle 21 Marco Magi presenterà il romanzo “Il Cucchiaio d’argento“, in cui racconta la storia del padre, Lino, sopravvissuto alla deportazione e capace di tornare a casa sfruttando come unica merce di scambio sei cucchiai d’argento sottratti dal campo di lavoro. L’evento, patrocinato da Comune e Pro Loco, si terrà nella Rocca ubaldinesca.

Nicola Petricca