"Tante promesse, poi ogni volta zero"

"Tante promesse ma ogni volta niente. Non si sente per niente lo spirito natalizio, lo vedo quando ho aperto. Ci hanno messo queste due luminarie tutte arrotolate e non sappiamo se le srotoleranno o meno. Sono due anni che chiediamo almeno un alberello, anche perché, dopo piazza del Popolo, piazza Lazzarini è una delle principali, un ingresso di Pesaro che è diventato un parcheggio. Qui hanno chiuso tre attività nel giro di pochi mesi, ma se non valorizzi la zona è normale. Quest’anno non ci mettono nemmeno il tappeto rosso, e due anni fa abbiamo dovuto richiederlo noi..., se no. Purtroppo lo spirito natalizio si sente solo perché addobberò il mio negozio, se no stiamo freschi".