Tanti auguri a nonna Norberta: 100 anni d'amore a Terre Roveresche e patatine fritte

Cento anni portati splendidamente per Norberta Marcaccini (in foto), vispa signora di Barchi, dov’è nata il 29 agosto 1923 ed é sempre vissuta, fino a tre mesi or sono, quando ha deciso di trasferirsi in una struttura per la terza età vicina al suo paese. Nel weekend, per ‘celebrare’ l’importante traguardo, i suoi familiari e i concittadini barchiesi le hanno organizzato una festa alla ‘rotonda’, un luogo incantevole del centro storico paesano a cui Norberta è molto affezionata.

Ad esprimerle l’affetto e l’orgoglio dell’intera comunità c’erano anche il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli, con tanto di fascia tricolore, e l’assessore alla cultura Claudio Patregnani, che l’hanno omaggiata con un bel mazzo di fiori. Moglie esemplare del compianto Eliseo Bonifazi e madre affettuosa ma esigente dei tre figli Daniele, Carmen e Bianca Maria, nonché dolcissima nonna di 5 nipoti e 4 pronipoti, Norberta ha fatto la casalinga a tempo pieno, coltivando anche le sue passioni per il lavoro ai ferri e per i cruciverba, coi quali se la cava ancora alla grande.

Qual è il segreto di tanta longevità e salute? Sicuramente un’alimentazione sana "anche se – confessa nonna Norberta – sono una gran golosa di patatine fritte, alle quali non so rinunciare".

s.fr.