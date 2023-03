Tanti auguri alla nonna Sesta Campionessa di carte e uncinetto

C’è una centenaria in più a Colli al Metauro, anche se a incontrarla le dai almeno un paio di decenni in meno. E’ Sestina Zenobi, residente a Calcinelli, dove tutti la chiamano ‘Sesta’ e dove in tanti la invidiano per lo straordinario stato di forma con cui ha raggiunto la tripla cifra. Fin da giovane la sua professione di magliaia l’ha portata a lavorare per molte persone del paese. Erano davvero in tantissimi a commissionarle pezzi d’abbigliamento, che lei portava a termine con amore e dedizione. Ma ‘la Sesta’ ha sempre avuto anche un’altra grande passione: quella per le carte… Quante serate passate al bar sotto casa a giocare fino a tardi, e chi era in coppia con lei doveva stare ben concentrato, altrimenti si arrabbiava e non risparmiava certo rimbrotti al compagno di turno.

Ultima, ma non in ordine di importanza, la sua abilità nell’arte dell’uncinetto, che ancora oggi porta avanti nella casa di riposo in cui vive e grazie alla quale ha avuto l’occasione di trasferire le sue conoscenze alle nuove amiche che vivono con lei. Per il suo centesimo compleanno nonna Sesta, nata il 27 febbraio del 1923, è stata attorniata dai figli Fiorenzo e Attilio Fiorelli, dai 5 nipoti e 5 pronipoti. Con loro, anche il sindaco di Colli al Metauro Pietro Briganti, che le ha portato gli auguri dell’intera comunità.

s.fr.