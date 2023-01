Tanti bambini artisti a Fossombrone per un defibrillatore

L’arte dei bambini per un defibrillatore nuovo a beneficio della città. Tutto è nato lo scorso ottobre, quando 71 alunni della prima elementare della Mercantini di Fossombrone si sono messi a colorare sopra trenta metri di tela, distesa sul campetto di basket a fianco del palas cittadino. Quella grande tela è stata poi suddivisa in 15 quadri che sono stati donati dalla scolaresca ai sindaci di Fossombrone e di Sant’Ippolito in occasione del Natale del 2022. In quell’occasione i bambini per la prima volta sono entrati in municipio, la loro prima uscita da "cittadini".

Il defibrillatore sarà acquistato coi proventi della vendita all’asta dei quadri dei bambini, asta che si terrà oggi a partire dalle 16 ai piedi dell’albero di Natale allestito in corso Garibaldi. L’apparecchio sarà collocato nel corso (in quale posto esattamente è ancora da decidere), dove rimarrà come presidio permanente per eventuali emergenze mediche. L’iniziativa si deve alla collaborazione tra la preside della Mercantini Antonella Toma e la consigliera comunale con incarico speciale alla cultura Maria Silvia Nocelli. Le persone che hanno fatto da tutor ai bambini durante l’esecuzione dei loro quadri erano: Angela Balducci, Leonarda Faggi, Enrico Miglio, Valfrido Gazzetti, e Maria Virseda.

a. bia.