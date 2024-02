Tanti carri divertenti per la sfilata di Novilara

Domani dalle ore 15, torna la grande sfilata del Carnevale di Villa Fastiggi organizzata dall’omonima Carnevalesca con in testa il presidente Carlo Schiaratura, che anche l’altra sera, insieme ad una trentina di volontari, era nel capannone, preso in affitto, a dare gli ultimi ritocchi ai carri che sfileranno lungo le strade del popoloso quartiere con punto centrale la piazza Lombardini nei pressi del Circolo Arci, mentre la partenza è di fronte la sede della Banca di Pesaro in via Fratelli Cervi.

In effetti fino al 2019, prima della pandemia, il Carnevale di Villa Fastiggi si svolgeva il martedì grasso, ma gli organizzatori, dalla scorsa edizione hanno optato per una domenica di Quaresima coinvolgendo tanta gente. Infatti parteciperanno 6 carri allegorici e sfilate a piedi. Apre la sfilata il trenino della scuola per l’infanzia “Grillo parlante“; quindi realizzato dalla Carnevalesca di Villa Fastiggi il carro “Cartoons“; poi la sfilata di figuranti a piedi “Carneval’art… in fuga dal museo“ delle parrocchie unite di Villa Fastiggi, Villa Ceccolini, Apsella e Montelabbate; “Pinocchio nel paese dei Ballotti“; “Fast Beer“; sfilata dei figuranti a piedi: “Ciapà la galena….“ della Scuola di ballo; il quinto carro “Cass… No????“ del Gruppo Vallefoglia e il sesto carro “Disc Jokey“ del Gruppo di Gabicce. Inoltre davanti al circolo Arci ci sarà un particolare intrattenimento con la scuola di ballo.

Luigi Diotalevi