Tanti furti, fatti o tentati. Aperta anche cassaforte

Giorni di furti, in diverse località dell’entroterra. Compresa Vallefoglia, dove lo scorso 30 novembre topi di appartamento si sono introdotti in una casa di Montecchio, situata in via XXV Aprile, e qui hanno rubato circa 2mila euro, tra contanti e gioielli. I legittimi proprietari si sono accorti del furto nel pomeriggio ed hanno denunciato tutto ai carabinieri della locale stazione che stanno svolgendo le indagini. E sempre a Vallefoglia in una casa disabitata in via Lunga sono entrati i ladri, nella notte tra sabato e domenica scorsi: all’interno della casa c’era anche una cassaforte, che sarebbe stata aperta, ma dentro non c’erano né contanti né oggetti di valore. Quindi, bottino zero. Anche in questo caso indagano i carabinieri.

E sempre per la cronaca, in via Roma, la notte tra domenica e lunedì, ignoti hanno dato fuoco a dei cassonetti.