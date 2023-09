Tanti motociclisti all’esordio del ‘Benelli Week’. E molti stranieri

Ieri, prima giornata dell’evento, la Benelli Week 2023 ha subito segnato già oltre un centinaio di presenze tra motociclisti ed appassionati delle due ruote sia italiani che stranieri in gran parte provenienti da Germania, Olanda, Belgio, Finlandia, Svezia, Inghilterra, Stati Uniti, legati a Pesaro dalla tradizione e dalla passione per i motori. La manifestazione del Moto Club Benelli e Registro Storico Benelli, con la collaborazione di Benelli QJ, Regione Marche e Comune di Pesaro, prosegue fino a domenica 17 settembre ed è aperta a tutte le marche e tipologie di motociclette. Il programma della Benelli Week 2023 prevede per oggi un giro in moto con tappa ad Offagna. Domani sarà la volta del Monte Nerone, grande classico dei tour della manifestazione, mentre giovedì si raggiungerà Castelluccio di Norcia e venerdì si arriverà a Monte Cerignone e Tavullia. Sabato e domenica il gran finale, con due motogiri che porteranno rispettivamente sulla vetta del Monte Catria e al borgo di Mombaroccio e al Santuario del Beato Sante per l’iniziativa dell’Asi "La Musica della Moto" – Memorial Luciano Battisti. Per partecipare alla Benelli Week 2023 basta iscriversi ogni giorno, prima della partenza del giro in moto, presso la sede del Museo Officine Benelli di Pesaro di viale Mameli 22, mentre il programma dettagliato dell’evento è sul sito www.officinebenelli.it o www.benelli.com