"Tanti rifiuti fuori dai cassonetti. Mms intervenga"

Il fenomeno dei sacchetti di immondizia lasciati vicino i cassonetti è sempre più frequente. Quello che sta accadendo al Ledimar, in via delle Rondini lo si evince dalle foto. La denuncia è della signora Caterina Mencoboni che abita in via dell’Allodola, vicino a i cassonetti: carta, vetro, olio, plastica ed altro. "Non è possibile continuare così - afferma la Mencoboni - perchè sono tante le persone che vengono anche da altre zone, a scaricare i rifiuti. Quando i contenitori sono pieni bisognerebbe portare i rifiuti in altri cassonetti. Arriva l’estate e quindi con il caldo dovremo sopportare anche il cattivo odore. Mi appello, anche, a Marche Multiservizi perchè faccia la raccolta più spesso".

l. d.