Tanti studenti contro la fame Raccolti aiuti e fondi per il Camerun

Si sono conclusi ieri mattina nel centro, in Piazza Matteotti, l’evento finale dei progetti didattici delle Scuole Medie di Cagli, Cantiano, Piobbico e Apecchio contro "La Fame nel Mondo". Oltre quattrocento ragazzi hanno gioiosamente partecipato insieme a vari docenti ad una manifestazione con impronta sportiva coordinata dal professor Stefano Vecchione che prevedeva una breve corsa in un circuito cittadino e la raccolta fondi da destinare quest’anno al Paese africano del Camerun, sotto scacco da poverà e abbandono.

"In Camerun c’è una grossa carestia – ha affermato il preside dei vari istituti del Catria e Nerone Edoardo Virgili – legata alla siccità ed ai cambiamenti climatici che sta prosciugando il lago Ciad. La raccolta fondi verrà devoluta per alleviare la fame di tanti bambini in particolare in quella critica zona del lago Ciad. Essendoci una grande difficoltà per l’agricoltura di quel territorio, invieremo dei pacchi da distribuire con sostanze nutritive sperando di contribuire ad alleviare la fame salvando le vite di oltre quattrocento bambini".

Aggiunge l’insegnante: "Le donazioni effettuate anche dai nostri studenti saranno raccolte e destinate alle forme di sostentamento in favore di chi rischia di morire perché non ha nulla da mangiare".

Mario Carnali